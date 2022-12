Colpo alla testa, trovato morto in casa: fermata la moglie della vittima

(ANSA) – SANTA MARIA DEL MOLISE, 24 DIC – La Procura di Isernia ha aperto un indagine per omicidio volontario in seguito alla morte di Carlo Giancola, 72enne di Santa Maria del Molise (Isernia) ucciso nella sua abitazione: l’unica indagata è la moglie, 66enne, che, dopo essere stata visitata al Pronto soccorso di Isernia, è stata accompagnata in caserma per essere ascoltata. Gli investigatori stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire la vicenda, al momento non è stata ritrovata l’arma del delitto: un corpo contundente con cui l’uomo è stato colpito alla testa.

Davanti all’abitazione dei coniugi si è radunata una folla di persone, il sentimento comune è l’incredulità per l’accaduto. È arrivato anche il comandante provinciale dei carabinieri di Isernia, Vincenzo Maresca. «Stiamo lavorando – ha detto – per ricostruire i fatti. A breve arriverà anche una nota del Procuratore di Isernia, Carlo Fucci». A chiamare i carabinieri sarebbero stati i vicini della coppia. (ANSA).