Colpo di mercato dell’Agnonese, in attacco arriva Marco D’Aguanno

Olympia Agnonese si rinforza nel reparto avanzato. Alla vigilia della sfida casalinga contro l’Aurora Ururi, il tandem Paolo Scampamorte–Alessio D’Ottavio mette a segno un importante colpo di mercato. Il club granata ha infatti raggiunto l’accordo con l’attaccante Marco D’Aguanno. Classe ’98, cresciuto nelle giovanili del Frosinone, nella passata stagione, D’Aguanno ha vestito la casacca del Vastogirardi totalizzando 12 presenze costellate da due marcature una delle quali messa a segno proprio al ‘Civitelle’ di Agnone nel derby dell’alto Molise terminato 1-1. Nel suo personale score D’Aguanno vanta due promozioni dall’Eccellenza in serie D con il Vastogirardi (18 reti) e il Comprensorio Vairano (12 reti). Arriva alla corte del tecnico Michele D’Ambrosio dopo la parentesi di inizio stagione con l’Arce (Eccellenza laziale) dove ha siglato 3 gol.

“E’ un calciatore dalle ottime potenzialità che non scopriamo certo oggi – confermano Scampamorte e D’Ottavio -. Confidiamo nelle sue giocate ma soprattutto nella sua vena realizzativa che ci ha spinto a portarlo ad Agnone di pari intesa con società e tecnici. Siamo convinti che l’arrivo di D’Aguanno può rappresentare il valore aggiunto di un gruppo già competitivo in ogni reparto”. Inoltre nelle prossime ore il presidente Mario Russo ha ufficializzato anche l’accordo con il portiere under Mattia Cristinzio, classe 2001, cresciuto nelle giovanili della San Leucio.