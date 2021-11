La Prefetto promette rinforzi per i Carabinieri e fondi per la videosorveglianza

Si è tenuto questa mattina a Carovilli, alla presenza dei sindaci dell’Alto Molise e dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine, un incontro sul tema della sicurezza e l’ordine pubblico al quale ha preso parte la prefetto di Isernia, Gabriella Faramondi.

Dopo aver ascoltato le rimostranze e le preoccupazioni dei sindaci dell’Alto Molise alle prese, ormai da settimane, con il preoccupante fenomeno dei furti in abitazione, la rappresentante del Governo sul territorio ha assicurato la massima vicinanza e collaborazione delle istituzioni a tutti i livelli. La Prefetto ha assicurato di aver già chiesto un potenziamento dell’organico per le Forze dell’ordine, in particolare nelle zone più periferiche e difficili da tenere sotto costante controllo. I sindaci, all’unisono, hanno sollecitato un iter burocratico più snello per l’accesso ai fondi destinati alla installazione di nuovi e più efficienti sistemi di videosorveglianza.

Anche su questo tema la Prefetto si è dichiarata disponibile a facilitare, per quanto di sua competenza, il processo di reperimento dei finanziamenti dedicati, anche di natura comunitaria, oltre che a rendere più rapidi i processi autorizzativi. L’appello della Prefetto è stato quello di lasciar fare il proprio lavoro alle Forze dell’ordine, senza intralciare le indagini e le operazioni con pericolose e scomposte iniziative da parte dei cittadini. Un «no» secco alle ronde notturne, ad esempio, che hanno solo l’effetto di rendere più complicato il certosino lavoro investigativo dei Carabinieri.