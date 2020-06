Coltello a serramanico, denunciate due persone

Nel pomeriggio di sabato, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile di Bojano, a sottolineare la capillare attività di controllo, aveva imposto l’alt ad un veicolo che percorreva la SS 17 con direzione Isernia – Campobasso. L’uomo alla guida, un napoletano di 47 anni, disoccupato, alla vista della pattuglia aveva tentato di effettuare una inversione di marcia, ma prontamente bloccato, veniva sottoposto a perquisizione sul posto, che consentiva di rinvenire – occultato in un borsone – un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 15 cm, con contestuale deferimento ex art. 4 L. 110/1975. Analoga sorte era toccata pochi giorni prima ad un 53enne del luogo, anch’egli in giro con un coltello a serramanico occultato sulla persona.



Correlati