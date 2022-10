Coltello a serramanico in auto, scatta la denuncia per un 47enne

Nella fitta rete di controlli stradali messi in atto dalle pattuglie dislocate sul territorio della Compagnia Carabinieri di Bojano, è finito un 47enne romano residente in area matesina, che fermato per un posto di controllo dai Carabinieri della Stazione CC di Baranello è stato sorpreso in auto con un coltello a serramanico di modeste dimensioni, del quale non poteva giustificarne il possesso, motivo per il quale gli veniva sequestrato e per l’uomo scattava il deferimento.

