Coltello a serramanico sotto il sedile, giovane denunciato per porto abusivo di armi

Nell’ambito delle numerose verifiche operate dai Carabinieri in provincia di Isernia è stato fermato un giovane conducente di un’auto che, alla vista dei militari, ha assunto atteggiamento sospetto tale da far procedere a immediati approfondimenti sulla persona e all’interno dell’auto ove, al disotto del sedile lato guida, è stato rinvenuto un coltello a serramanico delle dimensioni di 23 cm del quale non ha saputo dare alcuna giustificazione. Per tale comportamento l’interessato è stato segnalato alla locale A.G. per porto abusivo di armi.

