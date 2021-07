Coltiva marjuana nel soffitto: arrestato 57enne disoccupato del Chietino

Aveva attivato una vigorosa coltivazione di cannabis il 57enne che è stato arrestato, in flagranza di reato, dai Carabinieri della Compagnia di Lanciano, diretti dal Maggiore Vincenzo ORLANDO, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il blitz è scattato intorno alle 16 di ieri pomeriggio allorquando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, agli ordini del Tenente Giuseppe NESTOLA, aspettando il momento propizio, hanno fatto irruzione in uno stabile nel centro di Sant’Eusanio del Sangro già da qualche giorno sotto osservazione.

All’interno della costruzione, nel vano soffitta, i Carabinieri hanno trovato una vera e propria mini serra di marijuana con una ventina di piante di cannabis in fase di crescita, con tanto di lampade per stimolare la crescita ed altre per l’essiccazione. In altre stanze dell’abitazione, l’uomo aveva occultato diversi quantitativi di marijuana già essiccata e pronta per l’utilizzo, nonché un bilancino di precisione utilizzato per il peso delle dosi. Al termine delle operazioni quindi, i Carabinieri hanno sequestrato la mini serra e recuperato marijuana per un peso complessivo di 1 kg., sostanza sicuramente destinata al mercato frentano e che avrebbe potuto fruttare un illecito guadagno di circa 10milaeuro. Per un disoccupato 57enne sono scattate le manette; lo stesso è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, e dovrà rispondere di produzione e detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. Immediate verifiche permettevano di accertare che l’uomo era anche percettore di reddito di cittadinanza, motivo per cui è stata inoltrata specifica comunicazione all’INPS, ente erogatore del beneficio. Sono in corso ulteriori verifiche da parte dei Carabinieri per l’individuazione dei consumatori finali.