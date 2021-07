Dai Baschi verdi alla tenenza di Venafro: il sottotenente Aizzi al comando della Gdf

E’ il Sottotenente Ivan AIZZI il primo ufficiale Comandante della Tenenza di Venafro che subentra al Luogotenente Paolo ZITTI. In data odierna, a Venafro, presso la caserma ubicata in via Maiella, alla presenza del Comandante Regionale Molise, Generale di Brigata Salvatore REFOLO, del Comandante Provinciale di Isernia, Colonnello Vito SIMEONE e

di una rappresentanza di militari in forza al reparto, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando della Tenenza.

Il Sottotenente Ivan AIZZI, in servizio alla Compagnia di Campobasso, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante della Sezione Antiterrorismo e Pronto Impiego (“Baschi Verdi”), proviene dall’Accademia del Corpo, dove ha frequentato un corso di qualificazione, al termine del quale è stato nominato “Sottotenente”. Di origini piemontesi, coniugato, due figli, laureato con lode in “Imprenditorialità ed Innovazione”, insignito di Medaglia d’Oro di Lungo Comando, l’ufficiale vanta una consolidata esperienza operativa.

Nel corso della cerimonia, il Generale REFOLO ed il Colonnello SIMEONE, a testimonianza dell’attenzione costante dell’Organo di Vertice volta al potenziamento di reparti particolarmente impegnati, hanno ringraziato il Luogotenente ZITTI per il proficuo lavoro svolto ed augurato al Sottotenente AIZZI buon lavoro e le migliori soddisfazioni personali e professionali, auspicando sempre maggiori risultati, nell’alveo già egregiamente tracciato dal precedente comandante, nell’interesse della collettività e delle istituzioni.

Il nuovo Comandante della Tenenza ha ringraziato il Comandante Generale per la fiducia nel conferimento dell’incarico, assicurando il massimo impegno nella conduzione della nuova prestigiosa funzione, esercitando un’azione di comando equilibrata ed efficace, sempre attenta alle esigenze dei cittadini e a garantirne la sicurezza e la tutela dell’economia legale.