Colto in flagranza mentre spaccia cocaina: arrestato cittadino extracomunitario, denunciato un suo connazionale

Nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti, lo scorso 1° ottobre, la Polizia di Stato di Campobasso ha proceduto all’arresto di un cittadino extracomunitario ed alla denuncia in stato di libertà di un suo connazionale per spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti della Squadra Mobile sono intervenuti in un vicolo del centro storico nel momento in cui lo straniero stava cedendo un involucro contenente cocaina ad un noto tossicodipendente del posto, in cambio di due banconote da 20 €.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire all’interno della vicina abitazione, condivisa dall’arrestato con un connazionale, ulteriori quantitativi di cocaina e di hashish e la somma in contanti di circa 6.500 €, verosimile provento dell’attività di spaccio, tutto sottoposto a sequestro.

L’uomo, sorpreso nella flagranza della cessione della sostanza stupefacente, è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Campobasso, condotto presso la locale Casa Circondariale, mentre il suo coinquilino è stato denunciato in stato di libertà. Nella giornata di lunedì scorso, il GIP ha convalidato l’arresto.