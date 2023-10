“Come goccia su una foglia”: il libro confessione di Tiziana Magnacca, presenta Gianni Letta

“Come goccia su una foglia” è il libro confessione di Tiziana Magnacca, avvocato, già sindaco per due legislature del Comune di San Salvo e attuale presidente del Consiglio comunale che verrà presentato venerdì 6 ottobre alle ore 17:45 nell’auditorium Paolo VI in via San Nicola de Port.

Nel libro Magnacca, tra l’altro originaria di Castiglione Messer Marino, scrive alla mamma Daminda per ricordare alcuni passaggi del suo percorso di vita umano, professionale e politico. Per presentare “Come goccia su una foglia” interverrà Gianni Letta, che ne ha curato la prefazione. Scrive il giornalista e statista, che ha ricoperto in quattro governi l’incarico di sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: «Questo non è un libro come tanti, come quelli a sfondo autobiografico che molti personaggi pubblici pensano a un certo punto di scrivere per un bilancio delle cose fatte. Questo è un libro fuori dall’ordinario».



Un libro che si legge tutto d’un fiato per scoprire anche come l’amore non si arrende a nessun ostacolo, perché l’amore rende migliori. «Le libertà vanno accolte e protette col buon senso. Dobbiamo essere pronti. Dobbiamo essere maturi» sottolinea l’autrice nel libro pubblicato dalla Gutemberg Edizioni.

A intervistare l’autrice ci sarà la giornalista Miriana Lanetta.