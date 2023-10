Recuperati e restituiti gli orecchini rubati a una pensionata 96enne, due le persone denunciate

Pescina (AQ). Una pensionata 96enne viene derubata degli orecchini d’oro che indossava da una vita, il cui valore si lega a tanti ricordi.

La notizia, ribalzata in paese, viene appresa dai carabinieri della stazione che avviano le verifiche del caso.

L’anziana vedova, sola ma ancora capace di badare a sé stessa, racconta tutto ai militari che vanno a trovarla direttamente a casa. Parte, così, la denuncia quindi le indagini sulla vicenda occorsa alla malcapitata che, cinque giorni fa, in piena sera, si è vista piombare tra le mura domestiche due malfattori che, in pochi istanti, le sfilano gli orecchini di dosso e fuggano dalla finestra forzata in precedenza.

I militari dell’Arma intuiscono i possibili passaggi della refurtiva e setacciano i “compro oro” della zona, riuscendo, così, a individuare e recuperare gli orecchini rubati. Gli stessi oggetti sono stati, poi, restituititi alla pensionata che ha ringraziato affettuosamente i carabinieri.

Per le due persone identificate, che avrebbero barattato i preziosi dietro corrispettivo in danaro, un 55enne e un 43enne del posto, quest’ultimo già ai domiciliari per furto, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avezzano per ricettazione in concorso e, solo per il più giovane, anche per il reato di evasione.

Proseguono le attività investigative da parte degli inquirenti tese a stabilire le responsabilità sugli autori del furto, al momento ancora ignoti.