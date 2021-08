Comitati di quartieri: si presentano le liste, si vota entro la fine dell’anno

Comitati di quartiere, si entra nella fase operativa. Il 16 agosto scorso, in piazza Giovanna Paolo II, si è tenuta la prima assemblea pubblica con i cittadini riguardante il progetto dei ‘Comitati di Quartiere’ che ha visto l’assessore Amalia Gennarelli esporre il regolamento approvato in consiglio nel 2017. Nell’occasione illustrati i contenuti di come procedere per far sì che l’iniziativa possa finalmente vedere la luce. Tra gli obiettivi quello di instaurare una interlocuzione quotidiana tra i residenti nei quartieri e l’amministrazione comunale al fine di risolvere annose problematiche nonché rilanciare progetti di riqualificazione e nuove idee.

“Il primo step consiste nella stesura di una lista composta da sei cittadini per quartiere d’interesse che dovrà essere presentata in Comune – spiegano da Palazzo San Francesco – A riguardo bisognerà riempire un apposito modello che sarà rilasciato dagli uffici competenti al momento della presentazione. Potranno candidarsi i cittadini residenti nei quartieri che abbiano compiuto 18 anni, che non ricoprano alcuna carica istituzionale in Comune, né siano dipendenti dell’amministrazione oltre a non ricoprire cariche esecutive all’interno di forze politiche o organizzazioni sindacali”.

Il territorio agnonese è stato suddiviso in quattro quartieri, ovvero: Agnone centro storico, Agnone centro, Agnone alta, Agnone contrade. Le elezioni saranno indette entro la fine del 2021.

“Per l’effettiva riuscita del progetto – proseguono dalla casa comune – sarà indispensabile la risposta della cittadinanza e la volontà di auto-organizzarsi dei singoli quartieri. L’Amministrazione è a disposizione dei cittadini che vogliano presentare le liste per ogni tipo di consulenza. Il regolamento completo dei Comitati di Quartieri è scaricabile in modo diretto cliccando al seguente link: https://www.comune.agnone.is.it/agnone/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/173/page/3/documento/102”.