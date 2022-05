Comitati di quartieri: votano (solo) in 490, tutte le preferenze e gli eletti

Comitati di quartiere, Agnone ha votato con 490 elettori di cui 268 uomini e 222 donne. Ieri mattina gli scrutini che hanno assegnato l’elezione dei rappresentanti più votati. In tutto 8 liste per 61 candidati .

“In ciascuna zona – si legge sulla pagina Facebook del Comune – sono risultati eletti i primi sei candidati in ordine di preferenze. Nei casi di ex aequo i candidati più giovani hanno guadagnato un posto in classifica, come da Statuto”. Gli eletti entreranno a far parte del Consiglio dei comitati di quartiere. Consiglio che, a sua volta, eleggerà al suo interno i tre componenti del direttivo, composto da presidente, vice-presidente e segretario. Diverse le finalità dei comitati di quartiere. Tra queste la collaborazione e il confronto con gli organi istituzionali del Comune, ma anche l’analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere. Compito dei rappresentanti sarà anche la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo e la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni che operano sul territorio comunale.

“Complimenti a tutti gli eletti e a tutti i candidati che hanno dato la loro disponibilità per rappresentare al meglio le istanze delle loro zone di residenza – ha sottolineato il sindaco Daniele Saia – Per Agnone inizia un percorso nuovo, un percorso che vedrà ancora più coordinazione tra amministratori e cittadini. L’augurio è che si possa lavorare al meglio insieme per risolvere problematiche e per valorizzare ancora di più tutte le nostre bellezze. Siamo convinti che l’unione faccia la forza e per questo il nostro agire sarà sempre teso verso i bisogni e le necessità dei cittadini”.

Ecco nel dettaglio come sono andate le votazioni.

Agnone centro storico: Antonino Patriarca (38 preferenze), Mario Catolino (25), Ferdando Sica (24), Maurizio Chiarizio (20), Clemente Zarlenga (17), Mario Del Castello (16), Cristina Iaciancio (10), Gaetano Longo (9), Raffaele Busico (9), Antonio Di Primio (0).

Agnone centro: Franco Pannunzio (30), Mara Di Pietro (25), Maria Pia Di Sabato (16), Giulio Brunetti (16), Anna Di Rienzo (11), Antonino Magnacca (11), Giuseppe D’Ascenzo (11), Pietro Di Ciocco (9), Maria Cerimele (6), Mario Di Rienzo (5), Michele Di Pietro (2).

Agnone alta: Raffaele Serafini (13), Pietro Bianchini (10), Alessandro Ricci (10), Costantino Diana (6), Antonio D’Ascenzo (6), Luciana Serafini (4).

Villacanale: Michelina Mastronardi (6), Rina Ingratta (5), Nicola Di Salvo (3), Teresa Di Menna (2), Fabio Mastronardi (1), Domenico Marcovecchio (1), Gianluca Massanisso, Massimo Mastronardi, Marica Mastronardi, Lino Ingratta (0).

Fontesambuco: Salvatore Marcovecchio (5), Adriana Mucilli (4), Diego Di Mario (2).

Montagna-Rigaini: Marco Iaciancio (17), Roberto Orlando (12), Andrea Masciotra (7), Marino Orlando (5), Luca Pallotto (4), Fabiano Orlando (2).

Marzovecchio – San Quirico: Emma Marcovecchio (8), Gino Giaccio (7), Lucio Ferrelli (4), Fabio di Pietro (3), Luigi Marcovecchio (3), Giuseppe Marcovecchio (3), Cristian Li Qaudri (1), Alberto Di Pietro (1).

Sant’Onofrio: Fiorella D’Agnillo (7), Enzo Zarlenga (7), Leandro Iarusso (5), Biase Porfilio (2), Angiolino Masciotra (1), Armando Masciotra, Antonio Porfilio (0).