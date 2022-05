Disperso da ieri, si analizzano i filmati per rintracciare l’uomo di Vastogirardi

Poco dopo le ore venti di ieri i Vigili del Fuoco di Isernia sono stati allertati per la ricerca di una persona allontanatasi da una casa di cura in Montaquila (IS). Da ieri, pertanto, senza sosta, si sta cercando Giovanni Iannacito, di anni 64.

Per cercarlo oltre alle squadre ordinarie, sono stati impiegati un elicottero drago dei Vigili del Fuoco di Pescara, un nucleo droni VVF e Nuclei Cinofili VVF.

Presso la struttura è stata creato un Posto di Comando Avanzato e oggi oltre al folto gruppo dei Vigili del Fuoco hanno partecipato alle ricerche, per ora senza esito, la Polizia Municipale, i tecnici del Soccorso Alpino Speleologico, personale della Croce Rossa Italiana sezione di Isernia, volontari locali.

L’arma dei Carabinieri è impegnata alla ricerca di tracce del disperso (telecamere ecc) e di eventuali persone che possano aver dato un passaggio a Giovanni il pomeriggio del 29 maggio. Le operazioni sono tutt’ora in corso.