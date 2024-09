Commemorazione, il medico e missionaria Lisetta D’Onofrio sarà ricordata con una targa

Il prossimo 7 settembre ricorrerà il primo anniversario della morte della dottoressa Lisetta d’Onofrio, medico missionario originario di Poggio Sannita ma legata indissolubilmente alla città di Agnone. Nel giorno del primo anniversario della sua nascita al cielo, il Rotary Club di Agnone e il Cenacolo Culturale Francescano “Camillo Carlomagno” daranno vita ad una cerimonia che si terrà in Piazza del Popolo, nella quale ricordare l’indimenticata Lisetta e la sua vita missionaria.

L’iniziativa ha ottenuto con slancio il patrocinio del Comune di Agnone. Dunque, l’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Saia, ha accettato la richiesta pervenuta nei giorni scorsi dal presidente del Rotary, Daniele Cerimele e del presidente del Cenacolo, Giuseppe De Martino, come anticipato da l’Eco. Nell’occasione dell’evento commemorativo, previsto proprio presso l’edificio che ospitò l’Opera – si legge in una nota stampa diffusa nelle ultime ore – sarà scoperta una targa in memoria di questa chiara figura della comunità altomolisana.

L’appuntamento, fissato per le ore 11 di sabato 7 settembre, vedrà il saluto dei rappresentanti degli enti promotori, dei sindaci di Agnone, Daniele Saia e Poggio Sannita, Giuseppe Orlando, nonché del vescovo di Trivento, monsignor Claudio Palumbo cui seguiranno e gli interventi dell’ex preside Mario Carrese e del dottor Luigi Falasca.