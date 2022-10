Commissione d’inchiesta emergenza idrica: convocati i presidenti degli enti gestori

Torna a riunirsi domani 19 ottobre, in seduta straordinaria, la Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica in Abruzzo, con inizio dei lavori fissato per le ore 11. Il presidente Sara Marcozzi fa il punto sull’ordine del giorno: “Sono convocati – spiega Marcozzi – per la prima volta i sei Presidenti delle società di gestione del servizio idrico abruzzese. Sarà l’occasione per un confronto iniziale e per stilare un programma di audizioni per ognuna di esse, a partire dalla società Ruzzo Reti. A seguire, ascolteremo i rappresentanti dell’Ersi, l’Enter regionale per il Servizio Idrico Integrato dell’Abruzzo, che proseguiranno con l’esposizione delle attività dell’ente, seguendo il percorso già iniziato nelle scorse sedute. Torneremo ad occuparci delle infrastrutture e sarà fatto un focus su finanziamenti e interventi previsti per il sistema idrico. Il lavoro prosegue spedito, sfruttando ogni momento disponibile da calendario dei lavori del Consiglio regionale. La durata di questa Commissione è di sei mesi, e dobbiamo lavorare tanto e bene per arrivare a un documento che serva per programmare quegli interventi che al nostro territorio servono da anni al contrasto dell’emergenza idrica. Ben presto inizieremo ad ascoltare anche i Comitati di cittadini e le Associazioni che stanno inviando le loro richieste di audizione all’indirizzo mail presidentecommissione.emergenzaidrica@crabruzzo.it. Invito chiunque non l’abbia ancora fatto, a scrivere a questo contatto per fissare un’audizione o per raccontare le problematiche che verranno segnalate alle società di gestione operanti sul territorio”.

