Commissione d’inchiesta emergenza idrica: convocati i presidenti delle Province

Torna a riunirsi la Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica in Abruzzo. La nuova seduta si terrà domani, mercoledì 30 novembre, e avrà inizio alle ore 11. A presentare l’ordine del giorno è la presidente Sara Marcozzi. «Apriamo una nuova fase dei lavori. Dopo aver concluso il primo giro di audizioni delle sei società di gestione del sistema idrica abruzzese, passiamo adesso all’ascolto del territorio, iniziando con le amministrazioni locali. Domani saranno ascoltati i Presidenti di Provincia della nostra regione (Francesco Menna per la Provincia di Chieti, Diego Di Bonaventura per la Provincia di Teramo, Angelo Caruso per la Provincia dell’Aquila e Ottavio De Martinis per la Provincia di Pescara) che interverranno in qualità di Presidenti delle ASSI, le Assemblee dei Sindaci del per il Servizio Idrico Integrato. Saranno così illustrate le principali criticità che le autorità del territorio devono affrontare quotidianamente, mettendole a sistema col contesto illustratoci nelle audizioni svolte fino a oggi. A seguire, ascolteremo le relazioni di Ersi sulla situazione economica e finanziaria relativa alle società di gestione e sulle maggiori criticità delle reti. A breve saranno convocate le Associazioni e i Comitati che ci hanno scritto all’indirizzo mail presidentecommissione.emergenzaidrica@crabruzzo.it. Continuiamo a lavorare sulla gestione dell’acqua in Abruzzo, in massima trasparenza e per fare chiarezza ai cittadini”, conclude Marcozzi.

Correlati