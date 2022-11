Sbanda ed esce di strada: 31enne estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Alle ore due circa di questa mattina si è verificato un incidente stradale sulla SS87 Km121,700 – Vinchiaturo (CB). Un 31enne di Sepino (CB), per cause da accertare, ha perso il controllo della propria auto che ribaltandosi è finita fuori dalla sede stradale. Necessarie operazioni di estricazione del malcapitato dalle lamiere contorte dell’auto da parte di personale vigili del fuoco del comando Campobasso. L’uomo alla guida ha riportato ferite e fratture multiple e lo stesso è stato affidato alle cure del personale medico del 118 intervenuto. Sul posto, per i rilievi del caso, pattuglie dei Carabinieri di Boiano e Campobasso e un equipaggio della Guardia di Finanza.

