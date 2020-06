Comunali di Agnone, i Giovani Democratici: “Ci saremo”

“I Giovani Democratici di Agnone intraprendono un nuovo percorso, legato ad una politica giovanile attenta alle problematiche della cittadina altomolisana. Il nostro gruppo si fa portatore delle esigenze della comunità e le trasla nell’ambito della sfera politica dell’area di centro-sinistra agnonese”.

E’ quanto sostiene in una nota stampa Enrico De Simone, coordinatore dei Giovani Democratici di Agnone.



“Il cammino intrapreso è un cammino colmo di speranza, volontà e passione. I Giovani Democratici – aggiunge De Simone – tendono la mano alla fetta di popolazione più fresca, permettendogli di avvicinarsi al mondo politico in modo consapevole e costruttivo. Alla base del nostro progetto c’è l’analisi delle questioni che interessano il nostro paese, a partire da temi caldi come quelli di sanità e trasporti pubblici fino ad arrivare a temi quali la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio. Alle analisi svolte sul campo affiancheremo idee innovative di crescita: inizia una fase di cambiamento spinta dai giovani per i giovani”.

“Nelle prossime settimane – conclude De Simone – saranno molte le iniziative di pubblico interesse che promuoveremo nell’ottica di fornire nuovi spunti di miglioramento per Agnone. I cittadini sono invitati a segnalarci problematiche a cui dovremmo prestare attenzione e sono altresì invitati a seguirci sulle nostre pagine Facebook ed Instagram per non perdere nessuna delle nostre attività”.