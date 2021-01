Comuni sostenibili, Agnone entra nella rete europea e nazionale

«La scorsa settimana ho seguito con molto interesse la conferenza di presentazione della “Rete dei Comuni Sostenibili”. Obiettivo dell’associazione è di permettere ai Comuni di contribuire al raggiungimento dei 17 obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite che indirizzano le scelte dell’Unione Europea e costituiscono l’Agenda 2030, tramite aiuti nel reperimento di fondi europei, nazionali e regionali».

Lo annuncia il sindaco di Agnone, Daniele Saia, che poi aggiunge: «Anche noi, come Comune di Agnone, entreremo a far parte del gruppo e ci sottoporremo ogni anno ad una valutazione della sostenibilità della nostra cittadina sulla base di circa 160 indicatori. Ai Comuni più virtuosi saranno assegnati annualmente premi di riconoscimento durante il Festival delle Città a Roma. L’Amministrazione comunale si impegnerà a presentare nuovi progetti e reperire fondi in modo che Agnone diventi un luogo sempre più equo e sostenibile. Per noi e per il futuro dei nostri figli».