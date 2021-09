Con lo scooter contro il guardrail, muore un operaio 44enne sulle strade del Chietino

Ancora un sinistro stradale mortale nel Chietino, precisamente a Miglianico lungo la sp 34 all’altezza dei campi da golf. A causa dell’incidente, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri della compagnia di Ortona, un 44enne, operaio di Francavilla al Mare, ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni il centauro avrebbe perso il controllo dello scooter Kimko e si è scontrato contro il guardrail. Il decesso è stato sul colpo. Sono in corso in questo momento le operazioni di rimozione della salma.

