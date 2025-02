Con l’obbligo di dimora va a rapinare un centro scommesse: pregiudicato arrestato, ma l’arma non si trova

Nel corso della notte, i Carabinieri della compagnia di Vasto hanno arrestato un pregiudicato, 41enne di Vasto, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in Casalbordino, autore nella tarda serata di domenica di una rapina al centro scommesse “Eurobet”.

Secondo la dinamica ricostruita dalla visione delle riprese della videosorveglianza interna nonché dalla testimonianza raccolta, il malvivente, con volto travisato da passamontagna e armato di pistola, irrompeva presso centro scommesse, a quell’ora deserto, costringendo la cassiera a farsi consegnare l’incasso della giornata. Sorpreso dalla reticenza della cassiera, scavalcava il bancone iniziando una colluttazione con quest’ultima e cercando anche di far fuoco (senza tuttavia riuscirvi probabilmente per un malfunzionamento dell’arma). Poco dopo il malvivente prelevava tutto il denaro contante dalla cassa e si dava a precipitosa fuga a piedi nelle vie adiacenti.

Il video del giornale on line Chiaroquotidiano.it

Sul posto venivano rinvenuti il telefono cellulare (smarrito dall’uomo nel corso della colluttazione) e due cartucce cal. 6,35.

I Carabinieri di Vasto, dagli immediati accertamenti sull’intestatario del telefono e dalla visione delle immagini di videosorveglianza, identificavano il soggetto il quale, senza che fossero mai interrotte le ricerche, veniva raggiunto poco dopo a Casalbordino. Nel corso della successiva perquisizione veniva trovato in possesso di oltre 1.300 Euro in contanti di cui non sapeva giustificare la provenienza e verosimilmente provento della rapina nonché di alcuni indumenti indossati nel corso della stessa.

Tutto il materiale rinvenuto (il telefono cellulare del rapinatore, le due cartucce cal. 6,35, nonché il denaro e gli indumenti indossati dall’uomo) veniva sottoposto a sequestro e depositato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Vasto.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vasto a disposizione della locale Autorità giudiziaria. Gli accertamenti proseguono per accertare l’eventuale responsabilità dell’arrestato in ordine all’altra rapina avvenuta nella serata precedente al Centro Snai di Vasto.