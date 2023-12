Concerti a Maiella, rischio pioggia e basse temperature: si valuta l’alternativa Italo Argentino

A Maiella tre giorni di musica di alto livello, meteo permettendo. Sulla pagina facebook ‘Montagna Molise’ conferma i concerti dei ‘Neri per Caso’, ‘Enzo Avitabile e Bottari’ e ‘Tiromancino’ per le serate di giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 dicembre. Tuttavia a mettere a rischio le esibizioni all’aperto le previsioni meteo con basse temperature e rischio pioggia che potrebbero far spostare tutto all’interno del teatro Italo Argentino. Una struttura dalla capienza limitata (circa 300 posti tra platea e galleria) che scontenterebbe centinaia e centinaia di fans pronti ad “invadere” il caratteristico rione agnonese.

A tal proposito gli organizzatori confidano nella clemenza del tempo e intanto hanno indicato gli orari degli spettacoli, due dei quali, ‘Neri per Caso’ ed Enzo Avitabile, anticipati alle 18 con i Tiromancino che saliranno sul palco alle 20,30 appena terminata la Ndocciata. “Nella giornata odierna se ne saprà di più. Ci auguriamo, come già accaduto per i riti del fuoco, un miglioramento delle condizioni meteo”, confida a denti stretti il primo cittadino di Agnone, Daniele Saia impegnato in prima persona nell’organizzazione della tre giorni che intende celebrare al meglio la più classica Ndocciata dell’Immacolata Concezione la quale attirerà in alto Molise migliaia e migliaia di visitatori.

A riguardo si registra il tutto esaurito in ristoranti, l’unico albergo (Duca del Sannio) e bad&breakfast locali, mentre qualche possibilità di trovare posto resta nei paesi limitrofi Agnone. Prenotazioni infatti sono arrivate anche ad Isernia, Trivento e Frosolone con il tema della scarsa ricettività turistica che torna prepotentemente alla ribalta. Inutile rimarcare che per accogliere visitatori servono strutture all’altezza, attualmente carenti nella cittadina delle campane che con circa 450 posti letto non riesce a sopperire alle richieste provenienti dall’Italia e dall’estero. Oggi tuttavia la domanda è un’altra: dove canteranno Neri per Caso, Avitabile e Tiromancino? La decisione ufficiale è attesa nelle prossime ore.