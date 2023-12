Capitale italiana della Cultura, il dossier di Agnone “atterra” a Palazzo Madama

Uno speciale evento che si terrà nella sala ‘Caduti di Nassirya’ a Palazzo Madama. Su iniziativa del senatore Costanzo Della Porta, mercoledì 6 dicembre, a Roma (ore 10,30), sarà presentato il dossier ‘Fuoco, dentro. Margine al centro’ sulla candidatura di Agnone a Capitale italiana della cultura 2026.

Il tutto alla vigilia del 15 dicembre quando la commissione nominata dal Ministero della Cultura stabilirà i nomi delle dieci finaliste partecipanti al concorso. L’incontro rientra in un più vasto ambito di ‘Fare cultura nei territori’ e vedrà la partecipazione anche dell’onorevole isernina, Elisabetta Lancellotta. Il programma, inoltre, prevede gli interventi del presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, dell’assessore alla Cultura e Turismo, Salvatore Micone, del rettore dell’Unimol, Luca Brunese e della direttrice del dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione, Giuliana Fiorentino.

Ed ancora, parteciperanno Leandro Ventura, direttore dell’Istituto centrale per il Patrimonio immateriale (Mic), Dora Catalano, Soprintendente per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, Giuseppina Rigaturo, Soprintendente Archivistica e Bibliografia Abruzzo e Molise (Mic), Enrico Rinaldi, direttore direzione regionale musei Molise (Mic), Daniele Saia, sindaco di Agnone, Francesco Paolo Tanzj, professore e scrittore. Chiuderà gli interventi l’antropologa e docente Unimol, Letizia Bindi che ha curato il dossier. A moderare l’evento Megan Williams, corrispondente per l’Italia della CBC News.