Concorso al Comune di Agnone, si cerca un operatore esperto per il settore tecnico

Il Comune di Agnone ha indetto un bando di concorso per la selezione pubblica di un Operatore Esperto da inserire nel Settore Tecnico. La posizione è a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato. Questo concorso, che si basa sulla valutazione di titoli ed esami, rappresenta un’opportunità significativa per chi possiede le competenze richieste.

Dettagli del Concorso

Numero di Posizioni: 1

Tipo di Contratto: Tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato

Profilo Professionale: Operatore Esperto

Settore di Inserimento: Settore Tecnico

Requisiti di Ammissione

Per partecipare alla selezione, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti generali:

Cittadinanza: Italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, o di Paesi terzi con diritto di soggiorno permanente. Età: Maggiore di 18 anni. Diritti Civili e Politici: Pieno godimento dei diritti civili e politici. Idoneità Fisica: Idoneità psico-fisica all’impiego. Obblighi di Leva: Regolare posizione rispetto agli obblighi di leva (se applicabile).

Requisiti Speciali:

Titolo di Studio: Diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico, diploma professionale ad indirizzo tecnico, o qualifica professionale ad indirizzo tecnico. Esperienza Professionale: Almeno due anni nella guida di automezzi e macchine operatrici complesse. Patente di Guida: Categoria D. Carta di Qualificazione del Conducente (CQC): Per persone e merci.

Presentazione della Domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite il Portale unico del reclutamento InPA, previa registrazione. La scadenza per l’invio delle domande è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Modalità di Invio:

Utilizzo di credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Domande accettate entro le ore 23:59:59 della data di scadenza.

Tassa di Concorso: 10 euro da pagare tramite la piattaforma online “PagoPA”.

Selezione e Comunicazioni

L’ammissione alla selezione verrà determinata dal Responsabile del Servizio Amministrativo e pubblicata sul sito internet del Comune. Eventuali comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite il Portale del Reclutamento.

Retribuzione

Il trattamento economico annuo per la posizione a tempo parziale è di 10.272,30 euro, oltre alla tredicesima mensilità e alle indennità previste per legge o per contratti collettivi nazionali. Gli emolumenti saranno soggetti a trattenute fiscali, previdenziali ed assistenziali.

Conclusione

Questo bando rappresenta una significativa opportunità per professionisti esperti nel settore tecnico che desiderano contribuire alla comunità di Agnone. Il concorso offre una posizione stabile con un regime lavorativo flessibile e un compenso adeguato. Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura rispettando i termini e le modalità indicate.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul bando, visitare il sito del Comune di Agnone o il Portale del Reclutamento InPA.