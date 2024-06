Postazioni 118 demedicalizzate, Asrem in audizione alla Conferenza dei sindaci

Asrem e Regione invitati a relazionare in merito alla questione spinosa della demedicalizzazione delle postazioni 118. È stata convocata per oggi la nuova riunione della Conferenza dei Sindaci, presieduta dal primo cittadino di Agnone, Daniele Saia.

«Nella sala della Costituzione a Campobasso – spiega Saia – discuteremo di temi molto importanti: la riorganizzazione del servizio 118 molisano e la riorganizzazione della rete ospedaliera. Alla riunione, oltre ai primi cittadini, sono stati invitati i vertici Asrem, il presidente della Regione Roberti, i parlamentari molisani, il Commissario ad acta per la Sanità Bonamico e il sub commissario Di Giacomo».

Anche il territorio dell’Alto Molise è interessato a questa operazione di tagli spacciata per razionalizzazione. Nelle scorse settimane l’ambulanza di stanza presso il Pronto soccorso di Agnone venne dimezzata, demedicalizzata nelle ore notturne. Una sorta di sollevazione di popolo, insieme alle interlocuzioni di Saia con i vertici aziendali e alle più concrete minacce del consigliere regionale Greco di impugnare davanti al Tar Molise la decisione aziendale, riportarono magicamente il medico a bordo dell’ambulanza per tutto il servizio. Una decisione provvisoria, che potrebbe subire ulteriori rettifiche. Proprio per questo è stata convocata sul tema la Conferenza dei sindaci.

«Obiettivo è quello di trovare un strada condivisa che guardi alle necessità dei Comuni e che garantisca il diritto alla salute di tutti i cittadini. – aggiunge Saia in chiusura – Per una sanità efficiente che non lasci nessuno al margine».