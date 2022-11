Concorso europeo ‘Alessio Solinas’, studenti di Agnone protagonisti in Sicilia

Gli studenti del triennio del liceo scientifico “Giovanni Paolo I” dell’istituto omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo” di Agnone hanno partecipato al 35° concorso europeo “Alessio Solinas” promosso dall’associazione Movimento per la Vita della sezione di Isernia, operante in difesa della vita umana, dal concepimento fino alla morte naturale. Quattro studenti si sono distinti per la creatività ed originalità delle idee esposte negli elaborati letterari o artistici sul tema: “Trasformare l’inverno in primavera. L’accoglienza della vita nascente come antidoto all’inverno demografico”. Sono risultati vincitori gli studenti Alessandra Di Domenica e Benedetta Latino (classe IV) e Diego Marinelli e Antonio Scarano (classe V).

«Purtroppo la pandemia, nei mesi scorsi, ha impedito di organizzare il viaggio premio presso il Parlamento europeo di Strasburgo – commentano dall’istituto agnonese -. Pertanto gli studenti partiranno per il viaggio premio, dal 18 al 20 novembre 2022, in Sicilia, dove incontreranno i vincitori di tutta Italia, al fine di scoprire il territorio e le ricchezze della città di Palermo, per vivere un percorso progettato su temi importanti quali “Pace nel grembo e Pace nel mondo” e “L’amore ai tempi della generazione Z: il ‘Per Sempre’ è passato di moda?”

Gli incontri saranno guidati da relatori esperti e intervallati da attività ludiche». La dirigente scolastica Tonina Camperchioli «si congratula con gli studenti, le famiglie dei vincitori e con le professoresse Anna De Rosa e Annunziata Perrella, che hanno guidato gli alunni nella definizione del progetto e nell’elaborazione del prodotto».