Confetti rossi per Roberta Mastrangelo neo dottoressa in Farmacia

Roberta Mastrangelo taglia il traguardo della laurea in Farmacia. Presso l’Università di Chieti – Pescara “Gabriele d’Annunzio”, la giovane dottoressa di Castiglione Messer Marino ha discusso brillantemente la tesi sugli “Effetti del bisfenolo A sui parametri riproduttivi sulla fertilità”. Relatore il professor Luigi Brunetti. A Roberta gli auguri più sinceri per un cammino professionale ricco di successi, arrivano dai genitori, Silvana e Ettore, dal fratello, dal fidanzato, dai familiari e amici tutti, in particolare da Anna e Alessio. Vivissime congratulazioni anche dalla redazione de l’Eco online.

Correlati