Impossibile tracciare i contatti, Monaco: «Tamponi a tappeto a tutto il paese»

«Nei giorni 13 e 16 novembre 2020 l’intera comunità di Rosello sarà sottoposta a tampone Covid molecolare volontario».

Ne dà notizia Alessio Monaco, sindaco del piccolo centro montano al confine tra Abruzzo e Molise. Nei giorni scorsi la comunicazione, da parte del primo cittadino, di un caso positivo accertato in paese.

Il sindaco, Alessio Monaco

«Nella giornata di oggi, un’altra nostra compaesana rientrata il 7 novembre a Ferrara, suo comune di residenza, mi ha prontamente comunicato di essere risultata positiva al Covid. – aggiunge Alessio Monaco – La signora in questione si è trattenuta a Rosello durante il periodo di Tutti i Santi e gli auguriamo di vero cuore una pronta guarigione. A questo punto, venendo meno la possibilità di ricostruire una puntuale catena dei contatti, si rende necessario procedere con le seguenti attività volte a limitare la diffusione del virus: lo studio del dott. Mancini Antonio srls, provvederà su incarico del Comune che ne sosterrà ogni onere, a sottoporre a tampone Covid molecolare tutte le persone che attualmente abitano e risiedono a Rosello capoluogo.

Oggi alle ore 15:30, saranno sottoposti a tampone i trenta cittadini riconducibili al primo caso positivo allertato l’11 novembre.

Lunedi 16 novembre 2020 alle ore 15:30 procederemo con la restante parte.

La sede individuata per effettuare i tamponi è quella del Centro Visite in via Santa Liberata. La locale Protezione civile, nella giornata di oggi, provvederà a raccogliere le adesioni dei cittadini da sottoporre a tampone lunedì 16 novembre. Considerata la particolarità del momento ed al fine di evitare la diffusione del contagio, invito l’intera comunità a sottoporsi volontariamente al tampone. Raccomando infine, l’importanza di continuare a rispettare le norme di protezione individuale e distanziamento, limitando i contatti con persone al di fuori del proprio nucleo familiare. Insieme ce la faremo».