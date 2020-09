Confronto all’americana tra candidati a sindaco, scrivete le vostre domande a l’Eco

Confronto all’americana per gli aspiranti sindaci al Comune di Agnone. Ad organizzarlo sabato 12 settembre a partire dalle ore 21,00, la testata online l’Eco de l’Alto – Molise Vastese in collaborazione con l’Associazione “Amici del Teatro Italo Argentino”. Il confronto che vedrà protagonisti Daniele Saia, Vincenzo Scarano e Agostino Iannelli, si terrà sul palcoscenico dello storico teatro agnonese.

Le domande ai tre candidati a sindaco saranno formulate dal giornalista, già all’Ansa e a Rds, Enzo Luongo che condurrà l’evento attesissimo in città. In tutto dieci i quesiti che spazieranno dagli atavici problemi (sanità, trasporti, viabilità) alle proposte che i tre vorranno mettere in campo una volta a Palazzo San Francesco. Per ogni domanda il tempo di risposta sarà di un minuto e mezzo. A causa della pandemia i posti a disposizione in sala non potranno superare le cento unità (60 e cioè 20 a lista, quelli assicurati ai tre candidati a sindaco).

Garantita la diretta streaming del confronto sulla pagina facebook del sito www.ecoaltomolise.net.

Intanto chiunque fosse interessato l’Eco offre la possibilità ai lettori di inoltrare domande ai tre candidati alla seguente mail: dottavio6@gmail.com. Naturalmente le domande che ci invierete saranno valutate dalla redazione e in caso inserite nella scaletta di sabato sera.