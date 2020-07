Congiunti: setter e pointer al lavoro nella gara dell’Italcaccia

E’ ricominciata da dove era stata lasciata. Nei giorni scorsi, dalle prime luci dell’alba, ha avuto luogo la manifestazione cinofila, senza abbattimento, organizzata dall’Italcaccia di Pescara in territorio di Congiunti, comune di Collecorvino, in un terreno pianeggiante vastissimo ed idoneo all’immissione di selvaggina (fagiani e starne) al mero scopo di ripopolamento. La competizione ha visto la partecipazione di oltre 65 cani rispettivamente suddivisi in quattro categorie: cacciatori, inglesi garisti, continentali garisti e cani da cerca. Davvero numeroso il pubblico di esperti e curiosi che ha assistito all’evento rispettando scrupolosamente le norme anti-covid. Infatti tutti si sono fatti misurare la temperatura corporea, igienizzandosi le mani e indossando correttamente le mascherine. L’iniziativa, particolarmente attesa dagli appassionati, ha richiamato concorrenti, anche professionisti, provenienti da tutta Italia, giunti con le unità cinofile a seguito. Presenti il presidente regionale, Francesco Verì, il presidente provinciale Italcaccia Pescara, Gabriele Ermesino, in giuria insieme a Luca Centorame e tutto lo staff organizzativo dell’Italcaccia.

«E’ stato un appuntamento davvero suggestivo in cui il meglio della cinofilia regionale sembrava essersi dato appuntamento su questa area verde del comune pescarese. Sempre ottima ed impeccabile l’organizzazione, grazie al certosino lavoro di supporto dello staff, dei posatori ma, soprattutto, dei tanti partecipanti che hanno reso ancora più avvincente la competizione, non disdegnando al termine di gustare le tipiche specialità gastronomiche d’Abruzzo» commentano gli organizzatori.



Di seguito le classifiche dei vincitori:

CATEGORIA CACCIATORI:

1- Elio D’Onofrio con il P.I. India; 2- Stefano Malandra con il P.I. Sonny; 3- Federico Amoroso con E.B. Juki; 4- Ilario Controguerra con S.I. Lyio; 5- Pierluigi Massi con S.I. Neve; 6- Nicola Rapini con S.I. Desy;

CATEGORIA INGLESI GARISTI:

1- Luca Centorame con S.I. Mosè; 2- Elio D’Onofrio con S.I. Zima; 3- Andrea Galliè con S.I. Orso;

CATEGORIA CONTINENTALI GARISTI:

1- Gianluca Pettine con E.B. A-Dim; 2- Giuseppe Annunziata con E.B. Oliver