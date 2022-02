Conservare i valori dell’Altosannio, 15 poeti realizzano raccolta di poesie inedite

Prosegue la grande attività editoriale di Enzo Carmine Delli Quadri che ha dato alle stampe l’ultimo volume della collana i ‘Tesori dell’Altosannio’. Si tratta della settima opera dal titolo ‘Le Voci dell’Altosannio’ che abbraccia i territori che vanno dalla Valle del Sagittario e fino a Trivento, passando per numerose località.

Diversi gli autori che di fatto danno vita al libro, ovvero: Angelo Iavicoli (Trivento); Antonia Anna Pinna (Villalago); Bruno Marinelli (Rionero Sannitico); Antonio Gerardo Marinelli, Domenico Meo, Duilio Martino (Fraine); Esther Delli Quadri, Filomena Orlando, Rita Cerimele (Agnone); Gustavo Tempesta (Pescopennataro); Marisa Gallo (Montefalcone nel Sannio); Massimo Gargiulo di Napoli e amante dell’Altosannio; Rodrigo Cieri (Celenza sul Trigno); Silvana Poccioni (Rocchetta al Volturno); Tiberio La Rocca (Poggio Sannita).

In particolare l’ultimo volume, tramite una intensa produzione di originali poesie, racconta le tradizioni, la cultura, gli usi e costumi, i personaggi, ma soprattutto la gente comune che ha abita questo magnifico lembo di terra, negli ultimi anni troppo spesso dimenticato da politica e istituzioni. In questa raccolta di oltre 360 pagine, i quindici autori vanno alla radice di sé stessi tra meditazione e riflessione sulla realtà che li circonda per ristabilire un’autentica comunicazione con la loro terra e lontani dal bagliore del consumismo totalizzante dei nostri giorni. Nelle loro poesie, oltre all’attenzione posta sugli eventi salienti della vita come la fanciullezza, l’amore, la decadenza materiale dettata dal tempo e la desertificazione demografica del territorio, resta tangibile l’avventura della memoria che va tramandata in ogni forma ed espressione come appunto può essere quella dell’arte poetica. Il libro sarà donato alle librerie comunali del territorio. Inoltre è già disponibile e in vendita sui siti nazionali e internazionali nonché in tutte le librerie italiane.