Consiglio, imbavagliata la minoranza. Scarano: «Comportamenti antidemocratici»

Il gruppo politico “Agnone Identità e Futuro” annuncia plateali manifestazioni di protesta da adottare in sede di consiglio comunale, nel corso della seduta di domani.

Il motivo dello stato di agitazione va cercato nella bocciatura di alcuni argomenti che i consiglieri di minoranza avevano chiesto di inserire all’ordine del giorno dei lavori dell’assise civica. In particolare alcune determinazioni in merito all’ospedale e la questione della compatibilità di carica sia per alcuni eletti che per qualche componente dello staff del sindaco.

«Il Comune di Agnone, a mezzo della segretaria generale, ritenendo di prevedere il contenuto di tali argomenti, senza neppure confrontarsi con i consiglieri proponenti, ha respinto la nostra istanza. – commentano gli esponenti dell’opposizione – Un rifiuto illegittimo che rappresenta una grave offesa per la democrazia poiché sopprime, ingiustificatamente, il diritto della minoranza alla partecipazione della vita pubblica mediante la proposizione nella sede istituzionale del Consiglio di problematiche di rilevante interesse pubblico».

«È altrettanto vero che l’amministrazione Saia non è nuova a comportamenti antidemocratici. – continuano i consiglieri di minoranza – Evidentemente la maggioranza ritiene non si tratti di argomenti importanti e nega la possibilità di valutare in sede consiliare il potenziale conflitto di interessi con il Comune che potrebbe riguardare alcuni consiglieri di maggioranza, nonché componenti dello staff del sindaco».