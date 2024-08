Controlli di Ferragosto in Alto Vastese: due patenti ritirate per alcool, una per uso di sostanze stupefacenti

Il comando compagnia carabinieri di Atessa, diretto e coordinato dal maggiore Alfonso Venturi, a seguito di un piano di rafforzamento dei servizi di prevenzione per il giorno di Ferragosto, ha predisposto una serie di controlli sulle principali arterie di comunicazione, in particolare a valle lungo la Sp 119 e la SS 652 e in zona montana nei comuni di Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino lungo le s.p 216, 152 e 212.

Dodici le pattuglie impiegate che a partire dalle ore 6 della mattina hanno controllato fino a tarda serata oltre 100 veicoli e circa 300 persone, contestando 12 sanzioni al Codice della Strada, con tre patenti ritirate, due veicoli sequestrati, di cui uno perché sprovvisto di assicurazione Rca. In totale sono stati 30 i punti della patente persi dai vari conducenti sanzionati. Nessun sinistro stradale verificatosi.

Tre le persone denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanciano, due poiché sorpresi alla guida con tassi alcolemici ben oltre il limite consentito dalla legge, una poiché guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Tre persone trovate in possesso di alcuni grammi di sostanze stupefacenti per uso personale, sono state segnalate alla Prefettura di Chieti.