“Per gli amici Tour”, Filippo Graziani canta Ivan nella piazza della cattedrale di Trivento

Dopo il grande successo del teatro classico nell’antico scenario del Santuario Italico di Pietrabbondante (con tre spettacoli che hanno registrato il tutto esaurito), “Tra Antiche Mura” rassegna promossa dall’Assessorato al Turismo e Cultura della Regione Molise e prodotta dalla Fondazione Molise Cultura si sposta lunedì 19 agosto nella suggestiva piazza su cui sorge la Cattedrale di Trivento, intitolata ai Santi Nazario, Celso e Vittore. Sul palco Filippo Graziani che si appresta a toccare le corde più intime del cuore con il suo ultimo progetto: Filippo Graziani canta Ivan – “Per gli amici Tour”, un viaggio musicale che celebra l’eredità di suo padre, Ivan Graziani, leggenda della musica italiana. Proprio trent’anni dopo l’ultima uscita discografica di Ivan, il suo spirito è tornato a vibrare attraverso Filippo con l’album di inediti “Ivan Graziani – Per gli amici”, da cui trae ispirazione il nome del tour. Il disco è una collezione di otto canzoni inedite che si intrecciano con il patrimonio musicale di un’icona indimenticabile che ha rivoluzionato il modo di intendere la musica d’autore e il rock italiano.

Un album e un tour che rappresentano un vero e proprio ponte tra generazioni, un dialogo tra padre e figlio che supera il confine del tempo. “Per gli amici Tour” diventa così un viaggio emozionale, una celebrazione della vita e dell’arte di Ivan Graziani e in cui i fan avranno l’occasione unica di immergersi in un’esperienza musicale che unisce i classici senza tempo come “Lugano addio“, “Monnalisa“, “Pigro“, “Agnese” ai nuovi brani, eseguiti per la prima volta in una serie di concerti indimenticabili. Filippo Graziani, con la sua voce e chitarra, in un set acustico sarà accompagnato da un ensemble di talentuosi musicisti – Tommy Graziani alla batteria, Massimo Marchese alla chitarra, Francesco Cardelli al basso e Stefano Zambardino alle tastiere.

Info: www.fondazionecultura.eu