Controlli sui cantieri edili in Alto Molise: tre sospensioni e 60mila euro di sanzioni

Continua l’opera di prevenzione degli incidenti sul lavoro posta in essere dal Nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri su tutta la provincia pentra. Militari del Nil, infatti, nei giorni scorsi, hanno sottoposto ad ispezione alcuni cantieri edili attivi nei vari centri dell’Alto Molise, riscontrando alcune violazioni della normativa sul lavoro, con particolare riferimento alla formazione del personale e alle visite mediche obbligatorie cui sottoporre gli operai. All’esito di tali controlli i militari del Nil hanno contestato ai datori di lavoro violazioni e irregolarità. Nello specifico sono stati trovati tre lavoratori impiegati sul cantiere che non risultavano in regola né con le visite mediche né con i corsi di formazione. Per tali motivi il personale operante ha elevato a carico degli imprenditori coinvolti ammende per un totale di circa sessantamila euro.

