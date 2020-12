Controlli sul rispetto della zona rossa, dodici sanzioni

A seguito dell’entrata in vigore di aggiuntive misure finalizzate al contenimento della pandemia, con l’introduzione delle cosiddette “zone rosse” nei giorni festivi e prefestivi compresi, il Prefetto della Provincia di Isernia, Vincenzo Callea, ha disposto l’esecuzione di un’integrazione dei servizi.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia hanno fornito il proprio apporto impiegando al massimo le risorse disponibili.

In particolare sono stati impiegati, complessivamente, 330 uomini che hanno consentito di eseguire 165 servizi esterni nel corso dei quali sono stati sottoposte a controllo 286 persone, 89 esercizi pubblici nonché centinaia di veicoli.

A conclusione della rilevante attività descritta, sono soltanto dodici le sanzioni contestate nei confronti di altrettante persone che hanno violato le

prescrizioni, dato che sicuramente mette in risalto l’attenzione e la sensibilità adottate dalla cittadinanza nei confronti delle restrizioni adottate dal Governo in questa delicata contingenza.

