Coppa Italia, finale mozzafiato al ‘Civitelle’: si impone il Venafro ai calci di rigore. Pubblico record

Una spettacolare cornice di pubblico ha fatto da sfondo alla finale di Coppa Italia regionale tra Alto Casertano e Venafro, disputata per il secondo anno consecutivo allo stadio Civitelle di Agnone. Oltre 1200 gli spettatori – di cui più di 800 provenienti da Venafro – hanno caratterizzato un match che resterà nella storia del calcio regionale.

La partita, intensa e combattuta, si è protratta fino ai tempi supplementari, concludendosi con un equilibrato 1-1 che ha reso necessaria la lotteria dei rigori. Dal dischetto, la squadra guidata da Corrado Urbano ha dimostrato maggiore freddezza, imponendosi con un perentorio 5-3 che le ha consegnato il prestigioso trofeo tricolore. Un momento di particolare emozione è stato vissuto durante la cerimonia di premiazione, quando il presidente della FIGC Molise, Piero Di Cristinzi, ha consegnato la coppa nelle mani di Vincenzo Ricamato, capitano dei bianconeri. I molisani accedono così alle fasi nazionali.

La manifestazione, pur gestita in maniera impeccabile dal servizio d’ordine della questura di Isernia, non è stata priva di momenti di apprensione. In particolare, durante l’esultanza per il gol del pareggio del Venafro, una transenna della tribuna ha ceduto, provocando la caduta in campo di numerosi tifosi. Fortunatamente, l’episodio non ha avuto conseguenze gravi.

Un elemento critico emerso durante l’evento è stato l’impianto di illuminazione dello stadio, rivelatosi inadeguato per una manifestazione di tale importanza. Questa carenza strutturale rappresenta un aspetto su cui le autorità competenti dovranno necessariamente intervenire per garantire standard più elevati nelle future competizioni.