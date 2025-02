Con documenti falsi comprano strumenti musicali per oltre cinquemila euro, incastrati due truffatori

I Carabinieri della stazione di Sambuceto hanno denunciato in stato di libertà due soggetti di origine campana per truffa aggravata ai danni di un commerciante della zona. Nella circostanza, i due si recavano presso il negozio “La città della Musica” dove presentando alcuni documenti falsi stipulavano un finanziamento per l’acquisto di strumenti musicali del valore complessivo di circa cinquemila euro.

Il giorno successivo, i militari sospettando che si trattasse di una truffa, stante la non corrispondenza delle generalità fornite, si recavano presso il citato esercizio commerciale dove sorprendevano i malfattori mentre uscivano con gli strumenti da poco ritirati. La merce veniva restituita al legittimo proprietario mentre i due uomini dopo essere stati compitamente identificati venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di competenza.

L’attività si inserisce nell’ambito dei mirati servizi di contrasto alle truffe perpetrate nei confronti degli esercenti pubblici e delle fasce deboli della popolazione, mediante tecniche sempre diverse ed in grado di trarre in inganno la popolazione. In tal senso, si invitano sempre i cittadini a contattare tempestivamente il 112.