Coppa Italia, Grandis illude il Vastogirardi ma ai sedicesimi accede la Cavese

Vastogirardi fuori dalla Coppa Italia, ai sedicesimi di finale passa la Cavese. In Campania l’undici molisano viene illuso dal momentaneo vantaggio messo a segno da Grandis (21’), ma poi capitola sotto i colpi di Bubas (27’) e Fissore (40’) che confezionano la rimonta. Dunque nulla da fare per la squadra di Coletti alla sua seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata in campionato ad opera della Vastese. Da stasera testa al derby del ‘Di Tella’ contro il Termoli atteso in alto Molise domenica.

