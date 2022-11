Pescolanciano, dalla Regione in arrivo 700mila euro per il campo da calcio

A Pescolanciano in arrivo 690.000 euro per ammodernare il campo da calcio. Si tratta di finanziamenti regionali, come annunciato su facebook dal consigliere regionale di Vastogirardi, Andrea Di Lucente. “E’ stato un mio impegno preso con l’amministrazione di Manolo Sacco durante la campagna elettorale alle regionali del 2018. Consentitemi di ringraziare il presidente Donato Toma – ha poi concluso Di Lucente -. Un altro impianto sportivo all’avanguardia per non far morire il nostro territorio”.

