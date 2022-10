Il Dipartimento Interregionale della Lnd ha reso noti gli abbinamenti dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D, in programma il 2 novembre (ore 14.30). I molisani del Vastogirardi se la vedranno con la blasonata Cavese in gara unica che si disputerà in Campania. Ai sedicesimi di finale, la vincente incontrerà chi passerà il turno tra Fasano e Team Altamura.

Correlati