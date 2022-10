Teatro e cinema, riapre la scuola di recitazione della Compagnia Stabile del Molise

La scuola di recitazione della Compagnia Stabile del Molise, diretta Raffaello Lombardi, il compagno di Paola Cerimele, l’attrice agnonese scomparsa in un tragico incidente stradale il 25 agosto scorso, riapre le iscrizioni ai corsi 2022/2023 nelle sedi di Campobasso, Termoli e Vasto.

Anche quest’anno previsti corsi rivolti a bambini, adolescenti e adulti.

Gli incontri informativi si terranno nei seguenti giorni e orari: Campobasso martedì 4 ottobre dalle ore 18.00 (nuova sede in Via Albino, 11/13) e mercoledì 5 ottobre a Termoli alle ore 18.30 presso il Macte in Via Giappone.

Durante gli incontri gli insegnanti presenteranno le materie di studio e le metodologie che verranno applicate durante le lezioni; i nuovi allievi avranno la possibilità di confrontarsi con gli insegnanti della scuola e con gli allievi dei corsi degli anni precedenti.



“I nostri laboratori, della durata di otto mesi (novembre-giugno) – dichiarano dalla Compagnia Stabile del Molise – sono rivolti ai bambini, ai ragazzi e agli adulti di ogni età che vogliono vivere l’esperienza del palcoscenico come percorso di crescita. Durante le nostre lezioni, attraverso lo studio del personaggio, gli allievi impareranno a superare i blocchi emotivi e ad esprimere liberamente la propria creatività”.

Non solo teatro, ma anche tanto cinema. Numerosi infatti i progetti cinematografici previsti per l’anno accademico 2022-2023 che coinvolgeranno gli allievi della scuola. Quest’anno la Compagnia Stabile del Molise rilancia con l’apertura dei corsi in una nuova sede al centro di Campobasso, adiacente al parcheggio dell’ex stadio Romagnoli, dove prossimamente verranno organizzati vari spettacoli teatrali, musicali e incontri letterari. “L’obiettivo – concludono – è quello di farla diventare un punto di incontro e di creazione artistica non solo per gli allievi ma per quanti abbiano voglia di confrontarsi sull’arte con progetti che segnino la crescita culturale del capoluogo molisano”. Continua inoltre a Vasto la collaborazione in sinergia con l’ormai famosa e consolidata Music Player Academy MPA, dove i corsi di recitazione quest’anno si svolgono nell’ampio teatro ‘Il Grido preso’ in gestione del direttore artistico della MPA Piero Garone.

Per informazioni e iscrizioni tel. 349.8364699/328.1835001 – e-mail: compagniastabiledelmolise@gmail.com – sito: www.compagniastabiledelmolise.com – Facebook e Instagram: Compagnia Stabile del Molise.

Ecco gli insegnanti della scuola di recitazione della Csm

Raffaello Lombardi (Recitazione, interpretazione)

Antonio Ligas (Recitazione, dizione training fisico, training vocale, Commedia dell’Arte)

Alisia Ialicicco (Movimento Scenico)

Andrea Cerullo (Fondamenti dello spettacolo e Linguaggi della comunicazione)

Simone Zeoli (Cinema)

Giorgia Berardi (Storia del teatro e Storia del Cinema)

Mariangela Lombardi (propedeutica per bambini)

Davide Pinto (Propedeutica per bambini)

Viviana Lalli (Trucco cinema/teatro)

Nico Di Crescenzo (Canto, Musical e Teatro Canzone)

Sandro Mastrostefano (Costume teatrale e portamento)