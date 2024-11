Corse ippiche, il Ministero apporta modifiche al calendario

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) ha recentemente introdotto modifiche al calendario delle corse ippiche, apportando cambiamenti a diverse giornate di gara e agli stanziamenti dei montepremi. Il decreto prevede annullamenti, spostamenti e un recupero per le gare non disputate.

Con queste misure, il Ministero intende ottimizzare le attività ippiche, consolidando la sostenibilità del settore e la sua attrattiva per il pubblico e i professionisti coinvolti. Del resto anche in Molise l’amore per il mondo equestre è molto sviluppato, come dimostra il recente corso di formazione organizzato dalla Fise regionale, che ha attirato numerosi appassionati del settore.

Nel dettaglio, sono state cancellate le giornate di corse al galoppo programmate per il 21 e il 28 novembre 2024 presso l’ippodromo di Pisa. Annullate anche le corse al trotto previste il 3 e il 10 dicembre 2024 all’ippodromo di Civitanova Marche. Per quanto riguarda gli spostamenti, le corse al trotto del 17 e 24 dicembre 2024, inizialmente in programma a Civitanova Marche, si terranno all’ippodromo di Montegiorgio rispettivamente il 20 e il 27 dicembre. Inoltre, la giornata di corse al galoppo-ostacoli non disputata il 31 ottobre 2024 all’ippodromo di Treviso sarà recuperata il 31 dicembre 2024.

Questi cambiamenti si riflettono non solo sul calendario delle competizioni ma anche sull’allocazione delle risorse economiche, influenzando l’organizzazione e l’interesse per gli eventi. Il Masaf sottolinea che tali decisioni mirano a garantire una distribuzione equa e funzionale dei fondi, mantenendo vivo l’interesse degli appassionati di ippica e l’equilibrio tra gli ippodromi. Inoltre, in questo contesto, anche chi segue le corse e le relative quote ippiche potrà contare su una programmazione riorganizzata ma di grande valore sportivo.

Per quanto riguarda gli stanziamenti, il Masaf ha precisato che i montepremi ordinari assegnati a ciascun ippodromo resteranno invariati, con alcune eccezioni. È stato disposto il trasferimento di 100.980 euro dal montepremi destinato all’ippodromo di Civitanova Marche a favore di quello di Montegiorgio, per supportare le corse spostate. In aggiunta, l’ippodromo di Napoli galoppo beneficerà di un incremento di 35.000 euro nel suo montepremi ordinario, grazie alla redistribuzione di somme non erogate presso l’ippodromo di Villacidro, che aveva sospeso la propria attività.