Furto di bestiame in quota, rubata una dozzina di cavalli: indaga la Forestale

Una dozzina di cavalli sono stati trafugati nel cuore della notte in agro di Civitanova del Sannio. L’episodio di cronaca si è verificato nel corso della notte tra lunedì e martedì. Un colpo messo a segno da una squadra di professionisti del settore, perché dalle indiscrezioni trapelate è stato impiegato un veicolo speciale adibito appunto al trasporto di animali vivi. I cavalli, almeno una dozzina, si trovavano in località la Montagnola, agro di Civitanova del Sannio, ad una quota di quasi mille e duecento metri. Gli animali si trovavano liberi, al pascolo, sia pure nei pressi del ricovero, questo almeno trapela dalla indiscrezioni circolate in paese.

Il luogo dove sono stati trafugati i cavalli

La banda di delinquenti, perché evidentemente hanno agito in più di uno, è entrata in azione nel cuore della notte, raggiungendo la località in quota percorrendo la viabilità ordinaria, provinciale e comunale, senza destare particolari sospetti. Una volta sul posto hanno avvicinato i cavalli e li hanno fatti salire sul camion attrezzato per il trasporto di animali.

Una operazione piuttosto lunga, anche se non particolarmente complessa, ma comunque opera di persone esperte del settore dell’allevamento equestre. Il colpo pare sia stato scoperto solo l’indomani, dal proprietario della mandria che si è recato in quota per governare e accudire gli animali. Sul terreno i segni evidenti lasciati dal mezzo pesante utilizzato per perpetrare il furto di bestiame. Sempre in base alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione il camion con i cavalli rubati avrebbe guadagnato la fuga lungo la fondovalle Trigno, in direzione costa. Sull’accaduto indagano ora i Carabinieri della specialità Forestale del comando stazione di Frosolone.