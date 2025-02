Corso di scacchi gratuito in Alto Molise riservato ai giovani di Agnone, Civitanova del Sannio, Salcito e Poggio Sannita

Nell’ambito del “Progetto Aggreghia-Moli”, finanziato dalla Regione Molise e destinato ai minori e ai giovani dai quattordici ai trentacinque anni che vivono in Alto Molise, sono aperte le iscrizioni al corso di scacchi gratuito. Ne danno notizia dal Comune di Agnone. Si tratta di un «corso di scacchi per tutte le età, – spiegano dal Municipio – con il campione regionale e istruttore nazionale F.S.I. Antonio Petruccioli».

Le lezioni si terranno in primavera, al fine di consentire una partecipazione più agevole, ma le iscrizioni sono aperte sin d’ora in modo tale che l’organizzazione possa avere una stima delle persone interessate a quella che si presenta come una interessante novità per molti paesi dell’Alto Molise. «Per informazioni e iscrizioni gratuite – spiegano dagli uffici del Municipio agnonese – bisogna recarsi presso lo Spazio Socio-Educativo di Palazzo dei Filippini dove sarà possibile compilare l’apposito modulo. Per i minorenni l’iscrizione va sottoscritta dai genitori o dall’eventuale tutore legale». Le lezioni si terranno nelle giornate di giovedì, dalle 15:30 alle 18:30.

«Non perdere l’occasione e vieni a scoprire altri corsi e laboratori di Aggreghia-Moli, un progetto finanziato dalla Regione Molise per minori e giovani che vivono nei Comuni di Agnone, Civitanova del Sannio, Salcito e Poggio Sannita. Gli scacchi sono una vera e propria disciplina sportiva riconosciuta dal Coni, molto utile nel percorso pedagogico, che aiuta il bambino di età scolare a raggiungere una serie di fondamentali obiettivi nello sviluppo della mente, della personalità e del comportamento sociale. I benefici in termini pedagogici che derivano dalla pratica degli scacchi sono lo sviluppo di capacità logiche, concentrazione, accettazione delle regole, autocontrollo, pazienza, memoria e anche coordinazione, perché ogni pezzo si muove in modo diverso sulla scacchiera. Infine, ma non certo per importanza, giocare a scacchi stimola la creatività: il giocatore deve trovare continuamente nuove idee per difendersi o attaccare, ma anche sviluppare capacità intuitive per prevedere le mosse dell’avversario. Insomma, una vera palestra per la mente, che viene offerta gratuitamente in Alto Molise.