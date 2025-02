Reperti, tartufi, coltelli e formaggi: il social trekking della “Walden viaggi a piedi” in Molise

Un evento della durata di tre giorni, che ha luogo in Italia sin dal 2012 sempre in località diverse lungo tutta la Penisola. Colle Val d’Elsa, Firenze, Torino, Bologna, Roma, Pistoia, Pavia, Salerno, Avigliana e Faenza hanno ospitato le passate edizioni. E il prossimo sarà in Molise. Si tratta del Social trekking un appuntamento periodico per tutti i camminatori, una “filosofia” del camminare e del viaggiare.

Ideato e sviluppato dalla cooperativa Walden viaggi a piedi e dalle sue guide, il Social Trekking è rallentare, scoprire il mondo, gli altri e se stessi. È un’esperienza che porta il viaggiatore direttamente al centro del Social Trekking. «Si punta all’incontro con le altre culture, gli usi e costumi, dei territori attraversati, al sostegno delle economie minori o svantaggiate. – spiegano gli organizzatori – Camminare ispirandosi al Social trekking significa essere testimoni attivi di uno stile di vita responsabile, autentico, perché fatto di condivisione di valori etici e solidali».

Una festa del cammino e dei camminatori, aperto a tutti (previa iscrizione) e gratuito, ad eccezione dei costi di alloggio e vitto. Quest’anno il Social Trekking sarà in Molise, in cammino per conoscere una terra ricca di natura e tipicità. Una regione d’Italia ancora poco conosciuta e, per questo, estremamente autentica.

«Dal 7 al 9 marzo 2025 vi aspettiamo per conoscere questo territorio poco antropizzato, dove regna il silenzio e la lentezza dello scorrere del tempo. – spiegano dalla Walden viaggi a piedi – Cammineremo su dolci montagne, conoscendo aree archeologiche sannite o romane, la rete della transumanza e una delle chiese romaniche più belle dell’intero centro sud Italia, legata alla leggenda del Re Bove. Durante le escursioni i partecipanti entreranno a contatto con il mondo dell’artigianalità locale, fra antiche farine lavorate a pietra, il mondo dei tartufi, dei coltelli e dei formaggi fatti alla maniera tradizionale. Inoltre, scopriremo la bellezza storico-architettonica di Campobasso e il museo dei “Misteri”, antica festa folkloristica del capoluogo di regione».

Per iscriversi e per guardare il programma:

https://www.socialtrekking.it/social-trekking-2025-in-molise-dal-7-al-9-marzo/

Per domande o informazioni potete scrivere a: antonio.meccanici@waldenviaggiapiedi.it