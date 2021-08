Corto circuito, auto in fiamme all’interno di un capannone nel Chietino

Corto circuito, auto in fiamme all’interno di un capannone. L’episodio intorno alle ore 17 in contrada Feudo del comune di Ortona. Ad essere avvolta dalle fiamme una autovettura Fiat Doblò in sosta all’interno di un capannone adibito a riparazione veicoli. Incendio da ricondurre ad un corto circuito del veicolo in riparazione, stando alle prime ricostruzioni del personale intervenuto. Il locale è stato dichiarato inagibile. Danni ancora da quantificare. Sul posto sono intervenute due autobotti dei Vigili del fuoco e una pattuglia della stazione Carabinieri di Ortona unitamente alla Polizia locale.

