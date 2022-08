Cosmetici pericolosi, scattano i sequestri della Guardia di Finanza

Le Fiamme gialle della Compagnia di Avezzano, nell’ottica della continua verifica e vigilanza sulla sicurezza dei cittadini, hanno eseguito un apposito servizio di ispezione riservata presso diversi esercizi commerciali sedenti nel territorio della propria circoscrizione.

Gli esiti di tale attività preliminare hanno consentito di individuare un esercizio commerciale che poneva in commercio prodotti rientranti nella categoria della cosmesi personale e dell’accessoristica e bigiotteria privi delle necessarie indicazioni minime, previste dalla normativa vigente.

Vista la possibile pericolosità dei prodotti posti in commercio, i militari della Compagnia di Avezzano si attivavano prontamente eseguendo l’accesso presso un esercizio commerciale e sottoponendo a controllo tutti i prodotti, rientranti nei due settori citati, posti alla vendita sugli scaffali del negozio.

L’attività consentiva di sottoporre a sequestro amministrativo oltre duemila prodotti tra cosmetici e bigiotteria varia considerati pericolosi attesa la mancanza delle indicazioni di legge circa la loro composizione, provenienza e marchiatura CE.

L’attività descritta fa parte di un più ampio progetto a livello Provinciale, che si prefigge lo scopo di tutelare, prontamente e nel modo migliore possibile, i cittadini da prodotti potenzialmente pericolosi per la loro salute, in armonia con le indicazioni del legislatore nazionale ed anche con le raccomandazioni della Comunità Europea in materia.