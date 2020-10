Covid a Schiavi, Usca in azione: tamponi ai contatti dei due positivi

Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA), che svolgono attività domiciliari per i pazienti Covid, sono intervenute questa mattina nel piccolo centro montano del Vastese per sottoporre a tampone i famigliari e i contatti stretti dei due pazienti già risultati positivi. I due residenti, in isolamento domiciliare da giorni, sono del tutto asintomatici, comunque posti in regime di sorveglianza attiva da parte della Asl.

Intanto si allunga anche la lista delle persone poste in isolamento fiduciario in seguito a contatti avuti, nei giorni scorsi, con i due pazienti Covid, non solo a Schiavi, ma anche nei paesi vicini.